على هامش حفل «جلوب سوكر».. رسالة قوية من الخطيب إلى محمد صلاح

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، نصيحة إلى النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وطلب منه عدم الاهتمام بأي انتقادات قد تعطله عن أداء رسالته.

وقال الخطيب، في تصريحات على هامش حفل "جلوب سوكر" اليوم الأحد: "ابننا محمد صلاح حقق أرقاما قياسية وبطولات عالمية نسعد ونفتخر بها".

وأضاف: "أنصحه بالتركيز والاجتهاد في عمله وأن يقترب أكثر من الله ويكون على تواصل دائم معه".

واختتم الخطيب رسالته لصلاح بالقول: "لا تنظر إلى أي أمور تعطلك عن أداء رسالتك، حافظ على الموهبة التي منحها الله لكل بعطائك داخل الملعب".

ويتواجد محمود الخطيب في مدينة دبي، لتلبية دعوة "جلوب سوكر" وحضور الاحتفالية التي تقيمها المؤسسة.

ومن المقرر أن يتسلم الخطيب جائزة نادي القرن العشرين والأكثر تتويجاً بالألقاب في إفريقيا والشرق الأوسط.