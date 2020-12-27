شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتحدث عن مستقبل الأهلي في كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن مستقبل الفريق خلال مشواره بكأس العالم للأندية في النسخة المقبلة.
ويلعب الأهلي في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها في فبراير من العام الجديد في الدوحة، للمرة السادسة عبر تاريخه، بعد ظفره بلقب دوري أبطال أفريقيا في نوفمبر الماضي.
وقال الخطيب في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية:«كأس العالم للأندية بطولة كبيرة، وتضم أندية ولاعبين على مستوى مميز، ويجب أن نكون جاهزين نفسياً وفنياً لتقديم مستويات كبيرة».
وأتم: «أتمنى أن نحقق أحد المراكز الثلاثة الأولى ولدينا أمل كبير في نجوم الأهلي رغم الضغوطات والصعاب التي مروا بها خلال الفترة الأخيرة».
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