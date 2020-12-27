شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب: الأهلي نادي القرن عربيًا وأفريقيًا والزمالك نادي كبير جدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الأحمر هو نادي القرن على المستويين العربي والأفريقي.
وعن حسم لقب دوري أبطال أفريقيا قال عبر قناة أبوظبي الرياضية:«نجحنا في إحراز الكأس الأفريقية وإسعاد الجماهير، والزمالك فريق كبير جدًا، والمباراة كانت تليق بتاريخ الفريقين».
وحضر الخطيب إلى أبوظبي اليوم الأحد من أجل تسلم جائزة الأهلي كأكثر فريق مُتوج بالألقاب القارية في القرن الحالي خلال احتقالية اقامتها «جلوب سوكر».
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