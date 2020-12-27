شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف عن الفرق المشاركة في كأس مصر وموعد القرعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء الأندية التي تشارك في النسخة الجديدة من بطولة كأس مصر موسم 2020- 2021 وتضم 18 ناديا من الدورى الممتاز بجانب 41 ناديا من القسم الثانى، وأندية القسمين الثالث والرابع التي سددت رسوم المشاركة في النسخة الجديدة.

وقرر اتحاد الكرة إقامة قرعة الأدوار التأهيلية لمسابقة كأس مصر لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ في الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء الخامس من يناير. وخاطب الاتحاد، الأندية التي يحق لها المشاركة في المسابقة لايفاد مندوبيها لحضور مراسم القرعة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتراجع اتحاد الكرة عن البند الذي كانت وضعه في لائحة الموسم الجديد، ويمنح اتحاد الكرة الحق في إقامة مباريات كأس مصر حتى الدور ربع النهائي بدون اللاعبين الدوليين، حيث شهدت اللائحة النهائية التي وصلت الأندية إقامة مباريات دور الـ32 فقط بكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين بعدما رفضت الأندية اقتراح اتحاد الكرة وتمسكت بإقامة مباريات الكأس بداية من دور الـ16 بكل اللاعبين.