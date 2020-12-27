محمود الخطيب يصل إلى مقر احتفالية «جلوب سوكر» بالإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يصل إلى مقر احتفالية «جلوب سوكر» بالإمارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى مقر الاحتفالية التي تقيمها مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي بدولة الإمارات، لتكريم النادي الأهلي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط، وتكريم نادي ريال مدريد بوصفه نادي القرن.
ومن المقرر أن يتسلم الكابتن محمود الخطيب جائزة النادي الأهلي، في حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه المناسبة.
وكان رئيس النادي الأهلي قد تلقى خطابًا من مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي قبل عشرة أيام، تدعوه للاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها بحضور نجوم الكرة العالمية، ووافق الكابتن الخطيب على قبول الدعوة، حيث وصل إلى الإمارات أمس لحضور الاحتفالية الكبرى.
جدير بالذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة، و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.
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