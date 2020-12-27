شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المصارع برودي لي بطل WWE والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد المصارعة الحرة WWE، عن وفاة المصارع برودي لي عن عمر يناهز الـ41 عامًا، وذلك بعد\ تعرضة لوعكة صحية كبيرة توفي على آثرها.
وكشفت التقارير الطبية أن وفاة المصارع برودي لي أن وفاته جاءت بعد تعرضة لمشاكل في الرئة خلال الفترة الماضية دخل بسببها المستشفي ولكنه لم يستطيع ان يتعافي.
بينما نفت التقارير الطبية ان الوفاة جاءت بسبب فيروس كورونا «كوفيد 19».
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