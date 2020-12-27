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وفاة المصارع برودي لي بطل WWE

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علوي أبو العلا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد المصارعة الحرة WWE، عن وفاة المصارع برودي لي عن عمر يناهز الـ41 عامًا، وذلك بعد\ تعرضة لوعكة صحية كبيرة توفي على آثرها.

وكشفت التقارير الطبية أن وفاة المصارع برودي لي أن وفاته جاءت بعد تعرضة لمشاكل في الرئة خلال الفترة الماضية دخل بسببها المستشفي ولكنه لم يستطيع ان يتعافي.

بينما نفت التقارير الطبية ان الوفاة جاءت بسبب فيروس «كوفيد 19».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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