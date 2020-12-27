شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك الجديد يجتمع باللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ظهر اليوم، وذلك بحضور المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة.

وأكد رئيس النادي على ثقة اللجنة في الجهاز الفني واللاعبين وتقديم كل الدعم لهم لتحقيق أفضل النتائج ببطولة الدوري الممتاز والسعي لحصد لقبها. كما طمأن عبدالعزيز الجميع على أحوال النادي ومناخ الاستقرار الذي توفره اللجنة للفريق للتركيز في المنافسات المقبلة.

جاءت الجلسة قبل سفر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة غدا الإثنين باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري.