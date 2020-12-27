شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم المستشار أحمد البكري على إحدى قاعات المبنى الاجتماعي بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قررت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، إطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة السابق على إحدى قاعات المبنى الاجتماعي بالنادي، وذلك تقديرا لدوره كأحد أبناء النادي المخلصين الذي لم يأل جهدا في دعمه ومؤازرته طوال حياته.
وتوفي المستشار أحمد البكري يوم الخميس الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أسابيع قليلة من توليه مسئولية إدارة نادي الزمالك.
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