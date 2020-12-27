بعد غياب 10 أيام بسبب كورونا.. تفاصيل أول ظهور لـ «موسيماني» فى الأهلي

استعداداً لقيادة تدريبات الفريق قبل مباراة الاتحاد السكندرى، تواجد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، اليوم، الأحد، فى ملعب التتش بالجزيرة.

وجاء ظهور موسيمانى فى ملعب التتش بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى تعافى المدير الفنى من الفيروس بعد أن جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية.

ويقود موسيمانى تدريبات الفريق اليوم على أن يعود غدا لقيادة الفريق فنيا من الملعب بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، حيث غاب موسيمانى عن مباراتى الفريق أمام غزل المحلة فى الدورى الممتاز وأيضا عن مباراة الأحمر أمام سونديب بطل النيجر فى ذهاب دور الـ 32 بدورى ابطال افريقيا والذى انتهى بفوز الأهلى بهدف نظيف أحرزه أليو ديانج .

ويلتقي الأهلى نادي الاتحاد السكندرى مساء غدٍ الاثنين فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدورى الممتاز.

وعقد موسيمانى محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الاتحاد السكندري.

وعلّق بيتسو موسيمانى على تعافيه من فيروس كورونا، قائلاً، عبر حسابه على تويتر، "أخيرًا، لقد خرج الفيروس من جسمى.. شكراً للجميع على الحب والدعم خلال الأسبوعين الماضيين الصعبين، شكراً لله، الحمد لله.. لا أطيق الانتظار حتى أجتمع مع عائلتى والأهلي".

وعاد موسيمانى لمران الأهلى بعد غياب عشرة أيام تقريباً، حيث أُصيب يوم 16 ديسمبر الجارى بالفيروس قبل أن يتعافى منه يوم 26 من الشهر ذاته، وغاب المدير الفنى عن الأهلى مباراتين هما غزل المحلة فى الدورى وسونيديب بطل النيجر بملعب الأخير فى البطولة الأفريقية، وفاز الأهلى فى المباراتين بثلاثية نظيفة وبهدف نظيف على التوالي.