«مفيش عروض.. واللاعب مش هيتنازل».. وكيل جيرالدو يصدم الجماهير

أعلن هشام بن صالح، وكيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستقبل اللاعب مع اقتراب فتح باب الميركاتو الشتوي وتعاقد مسؤولو القلعة الحمراء مع مهاجم أجنبي جديد.

يأتي ذلك مع اتجاه نية مسؤولي النادي الأهلي لرحيل اللاعب الأنجولي جيرالدو، بناء على تعليمات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، الذي طلب الإطاحة بجيرالدو في سبيل التعاقد مع صفقة هجومية جديدة، خاصة أن جاستون سيرينو، مهاجم فريق نادي صن داونز الجنوب أفريقي، اقترب من ارتداء تيشيرت القلعة الحمراء في الأيام المقبلة.

وقال هشام بن صالح خلال تصريحاتخاصة لموقع "الوطن": «لا صحة لتلك الأنباء التي ترددت بموافقة جيرالدو على الرحيل دون الحصول على باقي قيمة عقده».

واضاف: «جيرالدو مستمر في الأهلي ولا يوجد لديه عروض، وحال رغبة الأهلي في رحيله، عليه دفع قيمة عقده بالكامل، ولكن غير صحيح ما يتردد بشأن موافقة اللاعب الأنجولي جيرالدو على التفاوض لتقليل المبلغ المالي من أجل الرحيل».