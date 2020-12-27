صحفي «آس» الإسبانية يفجر مفاجأة: محمد صلاح إلى ريال مدريد

فجّر إدوارد كورناجو، الصحفي بصحيفة "آس" الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن النجم العربي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وقال كورناجو، في تصريحات لموقع "صدى البلد"، إن صلاح "ينوي الرحيل إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة."

وكان كورناجو قد أجرى مقابلة مع محمد صلاح أثارت الجدل مؤخراً، عندما أبدى النجم المصري غضبه من يورجن كلوب بسبب عدم منحه شارة القيادة، كما فتح "مو" الباب أمام انضمامه إلى برشلونة أو ريال مدريد مستقبلًا.

وقال كورناجو: "شعرت خلال حواري مع محمد صلاح، أنه غير سعيد في ليفربول وحزين من مدربه يورجن كلوب وإدارة الريدز".

وأضاف: "محمد صلاح يريد أن يشعر أنه محبوبا كواحد من قادة ليفربول، لأن القادة في العموم يشعرون أنهم يتم تقديرهم بالشكل الأمثل".

وتابع: "محمد صلاح أبلغني خارج الكاميرا، أنه سيوقع لنادي ريال مدريد".

وقال كورناجو: "إن مستقبل محمد صلاح سيكون بين ريال مدريد وبرشلونة خلال الفترة المقبلة، لكن أعتقد أنه سينتهي به الحال في ريال مدريد، ليكون بديلا لهازارد الذي لم يثبت نفسه حتى الآن".

وواصل: "لا أعلم أذا ما كان صلاح سينتقل إلى ريال مدريد في صيف 2021، أم صيف 2022".

واستطرد: "ذهاب صلاح إلى برشلونة أمر صعب، لأنه ليس مرشحا بقوة للانضمام إلى النادي الكتالوني، كما أن برشلونة يعاني من أزمة مالية في الوقت الحالي".

وأشار كورناجو إلى أن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح يحتاج إلى رحيل ميسي، مضيفاً أن النادي الكتالوني سيكون مطالباً ببيع بعض اللاعبين مثل كوتينيو وعثمان ديمبلي للتعاقد مع اللاعب المصري.

وأوضح أن برشلونة ليس لديه القدرة المالية لشراء محمد صلاح، في حين أن ريال مدريد يمتلك الأموال لشراء مبابي وهالاند وصلاح.

وتابع الصحفي الإسباني: "صلاح لديه روح تنافسية عالية، ويستطيع اللعب 4 أو 5 سنوات بأعلى مستوى ممكن، كما أنه سيفيد ريال مدريد خلال السنوات القادمة".

واختتم كورناجو تصرياحته بالقول: "إحساسي الشخصي أن محمد صلاح سيوقع لريال مدريد".