حدد مجلس إدارة نادى الزمالك، الموقف النهائى من رحيل مصطفى محمد، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقرر الزمالك الموافقة على رحيل مهاجمه فى انتقالات الشتاء عن الفريق، بشرط وصول عرض بقيمة 5 ملايين يورو.
وهناك تحركات من جانب اللاعب لإقناع الفريق الفرنسى بزيادة قيمة عقده، من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة. حسبما نشر موقع "مبتدأ".
وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة بين مصطفى محمد وأيمن يونس، الرئيس التنفيذى للجان الكرة بنادى الزمالك، فى ظل إصرار اللاعب على الرحيل رغم احتياج الفريق لخدماته.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.. الزمالك يضع شروط رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.