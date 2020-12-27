خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.. الزمالك يضع شروط رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق



حدد مجلس إدارة نادى الزمالك، الموقف النهائى من رحيل مصطفى محمد، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقرر الزمالك الموافقة على رحيل مهاجمه فى انتقالات الشتاء عن الفريق، بشرط وصول عرض بقيمة 5 ملايين يورو.

وهناك تحركات من جانب اللاعب لإقناع الفريق الفرنسى بزيادة قيمة عقده، من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة. حسبما نشر موقع "مبتدأ".

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبيرة بين مصطفى محمد وأيمن يونس، الرئيس التنفيذى للجان الكرة بنادى الزمالك، فى ظل إصرار اللاعب على الرحيل رغم احتياج الفريق لخدماته.