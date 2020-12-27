قائمة الزمالك.. استبعاد مصطفى محمد وظهور المثلوثي لمواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة سموحة ضمن الجولة الثالثة من دوري we المصري الذي يقام على ستاد برج العرب غدًا الإثنين.

وتشهد القائمة استبعاد مصطفى محمد نظرًا لعدم تواجده في التدريبات الجماعية حتى يوم أمس السبت، كما يستمر غياب محمود علاء، وطارق حامد نظرًا لإصابتهما بفيروس كورونا.

ويتواجد في القائمة البيضاء التونسي الدولي حمزة المثلوثي المنضم للفريق في الصيف الماضي.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد عيد

خط الوسط: فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا"- أشرف بنشرقي - حسين فيصل

خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد