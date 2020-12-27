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"أعتقد أنه سيبقى معنا".. أسطورة ليفربول يعلق على رحيل صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

صرح النجم الويلزي السابق أيان راش أسطورة ، عن رأيه حول مستقبل محمد صلاح نجم "الريدز" الحالي سواء من حيث البقاء أو الرحيل.

راش قال في تصريحات عبر شاشة "أبو ظبي " الأحد خلال تواجده في مراسم حفل جلوب سوكر :"لا أعتقد أن صلاح سيرحل، أتمنى أن يبقى مو معنا في الفترة المقبلة".

وتابع :"الجماهير تعشق صلاح لأنه يقدم كرة جميلة معنا، وأعتقد أنه سيبقى معنا سنوات طويلة".

وكان محمد صلاح كشف خلال حواره عبر صحيفة "آس" الإسبانية، أنه منفتح لفكرة الرحيل لأحد قطبي الكرة الإسبانية سواء كان أو .

من جانبه علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مستقبل صلاح، قائلاً إنه لن يجبر اللاعب على البقاء مع الفريق.

وانتقل محمد صلاح إلى صفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017 حيث كلّف خزينة "الريدز" (48 مليون يورو).

ويعتبر صلاح أهم أوراق ليفربول ويورجن كلوب الهجومية منذ انتقاله للريدز حيث توّج مو بجائزة هداف مرتين وتحديدًا خلال موسمي (2017 - 2018) - (2018 - 2019).

أما على صعيد الألقاب، فتوّج بأربعة ألقاب بداية من والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019، ثم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنفضي بعد غياب دام 30 عامًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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