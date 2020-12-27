"أعتقد أنه سيبقى معنا".. أسطورة ليفربول يعلق على رحيل صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

صرح النجم الويلزي السابق أيان راش أسطورة ليفربول، عن رأيه حول مستقبل محمد صلاح نجم "الريدز" الحالي سواء من حيث البقاء أو الرحيل.

راش قال في تصريحات عبر شاشة "أبو ظبي الرياضية" الأحد خلال تواجده في مراسم حفل جلوب سوكر :"لا أعتقد أن صلاح سيرحل، أتمنى أن يبقى مو معنا في الفترة المقبلة".

وتابع :"الجماهير تعشق صلاح لأنه يقدم كرة جميلة معنا، وأعتقد أنه سيبقى معنا سنوات طويلة".

وكان محمد صلاح كشف خلال حواره عبر صحيفة "آس" الإسبانية، أنه منفتح لفكرة الرحيل لأحد قطبي الكرة الإسبانية سواء كان ريال مدريد أو برشلونة.

من جانبه علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مستقبل صلاح، قائلاً إنه لن يجبر اللاعب على البقاء مع الفريق.

وانتقل محمد صلاح إلى صفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017 حيث كلّف خزينة "الريدز" (48 مليون يورو).

ويعتبر صلاح أهم أوراق ليفربول ويورجن كلوب الهجومية منذ انتقاله للريدز حيث توّج مو بجائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين وتحديدًا خلال موسمي (2017 - 2018) - (2018 - 2019).

أما على صعيد الألقاب، فتوّج بأربعة ألقاب بداية من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019، ثم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنفضي بعد غياب دام 30 عامًا.