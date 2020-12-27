مصدر يكشف لمصراوي.. بادجي يقترب من نادي أنقرة جوتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف مصدر مقرب من السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي أن اللاعب اتفق مع نادي "أنقرة جوتشو" أحد أندية الدوري التركي للعب له على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2020/2021.

وكان المصدر، قد كشف في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن العرض التركي لبادجي يتمثل في ضمه لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع بعد نهاية الموسم.

كما أكد المصدر أن الاتفاق تم بين الأهلي والنادي التركي على كافة التفاصيل. (طالع مزيد من التفاصيل)

ويحتل النادي التركي المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري التركي (سوبر ليج) برصيد 12 نقطة.