كيف يُفكر الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي/

يعتزم الأهلي إجراء تغييرات محدودة على قائمة الفريق الأول لكرة القدم وذلك قبل أيام من بداية فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح رسمياً الجمعة القادمة.

وعدلت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد القيد من 1 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021 وسمحت بإضافة خمسة لاعبين لكل ناد مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

ووضع الأهلي الأوروجوياني جاستون سيرينو نجم صنداونز في أولى اهتماماته وأرسل عرضاً تقدر قيمته بـ2 ونصف مليون دولار، وينتظر رد الفريق الجنوب أفريقي بحسب مصدر لمصراوي.

ووضع الأهلي عدة بدائل في حال تعثر ضم سيرينو حيث إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وضع قائمة (يتصدرها سيرينو) بالتنسيق مع لجنة التخطيط وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

وبحسب توفيق فإن هذه القائمة لا تضم والتر بواليا مهاجم الجونة والذي يتصدر جدول ترتيب الهدافين في بطولة الدوري المصري، ولابا كودجا نجم العين الإماراتي.

وقال مصدر لمصراوي إن الأنجولي جيرالدو جناح الفريق هو الأجنبي الوحيد الذي سيرحل عن الفريق في حالة التعاقد مع أجنبي أخر مشدداً على أنه لا نية في التفريط في النيجيري جونيور أجايي الذي يعاني من إصابة.

وبات السنغالي أليو بادجي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الأهلي والإنضمام لأحد أندية أندية الدوري التركي على سبيل الإعارة بنية البيع بعد نهاية الموسم.

رحيل جيرالدو وبادجي مصير يواجه مروان محسن مهاجم الفريق بشرط الحصول على عرض مرضى سواء بالإعارة أو البيع وهو مالم يحدث حتى الأن.

ونفى مصدر مسئوول بالأهلي لمصراوي وصول عرضاً رسمياً من إنبي للتعاقد مع اللاعب مشيراً إلى أن النادي الأحمر لا يمانع رحيل اللاعب.

ووفقاً للمصدر الذي رفض الكشف عن هويته فإن مروان تراجع ترتيبه بين المهاجمين الحاليين في الأهلي ، بعد محمد شريف وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.

الجدير بالذكر أن الأهلي أبرم 3 صفقات في بداية الموسم الجاري بالتعاقد مع المغربي بدر بانون وأحمد رمضان بيكهام وطاهر محمد طاهر.