مباشر حفل جلوب سوكر.. وصول محمود الخطيب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

زوار يلا كورة الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لحفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" للأفضل في عام 2020 في مدينة دبي الإماراتي، بحضور كوكبة من كبار مسؤولي ونجوم كرة القدم في العالم.

ووصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إلى الحفل بعد لتلبية دعوة "جلوب سوكر" وحضور الاحتفالية التي تقيمها المؤسسة.

ومن المقرر أن يتسلم الخطيب جائزة نادي القرن العشرين والأكثر تتويجا بالألقاب في إفريقيا والشرق الأوسط.

وانطلق الحفل بمؤتمر دبي الرياضي الدولي في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر بكلمة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويشارك في المؤتمر نجم حراسة المرمى الإسباني الشهير إيكر كاسياس، القائد السابق لفريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

ووصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى الحفل، حيث ينافس اللاعب على حصد جائزتي لاعب القرن وأفضل لاعبي العالم لعام 2020.

وسيكون رونالدو نجم فريق يوفنتوس أبرز المتحدثين في المؤتمر الدولي للرياضة في دبي، إلى جانب إيكر كاسياس وروبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكانت أسماء المرشحين لحصد جوائز "جلوب سوكر" جاءت كالتالي:

لاعب العام

- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)

- روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ الألماني)

- ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)

نادي العام

- بايرن ميونيخ الألماني.

- ليفربول الإنجليزي.

- ريال مدريد الإسباني.

مدرب العام

- يورجن كلوب (ليفربول الإنجليزي).

- هانز فليك (بايرن ميونيخ الألماني).

- جيان بييرو جاسبيريني (أتالانتا الإيطالي).

لاعب القرن الحادي والعشرين

- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي).

- ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني).

- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

- رونالدينيو (نجم برشلونة الإسباني السابق).

نادي القرن عالميًا

- ريال مدريد الإسباني.

- الأهلي المصري.

- برشلونة الإسباني.

- بايرن ميونيخ الألماني.

مدرب القرن عالميًا

- الإسباني بيب جوارديولا (المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي).

- الفرنسي زين الدين زيدان (المدير الفني لريال مدريد الإسباني).

- الأسكتلندي أليكس فيرجسون (المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي).

- البرتغالي جوسيه مورينيو (المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي).

أفضل وكيل أعمال في القرن الـ21

- البرتغالي خورخي مينديز.

- الهولندي مينو رايولا.

- الإيطالي جيوفاني برانشيني.

وانتظروا تفاصيل الحفل وتحديد أسماء الفائزين بالجوائز فور الكشف عنهم..