في ظهوره الأول.. رئيس لجنة الزمالك يدعم اللاعبين قبل مواجهة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

عقد اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، اجتماعًا مع لاعب الفريق الأول بالنادي ظهر اليوم الأحد، لتقديم الدعم والمساندة للاعبين.

وتولى عبدالعزيز الرئتسة المؤقتة لنادي الزمالك بعد وفاز المستشار أحمد البكري متأثرًا بفيروس كورونا المتسجد.

وحضر الاجتماع المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، وأكد رئيس النادي على ثقته في الجهاز الفني واللاعبين، كما قدم لهم كل الدعم لهم لتحقيق أفضل النتائج ببطولة الدوري الممتاز والسعي لحصد لقبها.

كما طمأن عبدالعزيز الجميع على أحوال النادي و مناخ الاستقرار الذي توفره اللجنة للفريق للتركيز في المنافسات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول بالزمالك، للسفر إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة غدا الإثنين باستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري.