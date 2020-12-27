موسيماني يعود إلى "التتش" بعد تعافيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تواجد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، اليوم الأحد في ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، استعدادًا لقيادة التدريبات قبل مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

ويقود موسيماني تدريبات الفريق اليوم على أن يعود غدا لقيادة الفريق فنيا من الملعب بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وعقد موسيماني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الاتحاد السكندري.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أعلن أمس السبت تعافي موسيماني من فيروس كورونا بعد أن جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية.

وغاب موسيماني عن المباراتين الماضيتين للأهلي في مواجهتي غزل المحلة بالدوري المصري وسونيديب بطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا.

وأصبح موسيماني جاهزًا لقيادة تدريبات الأهلي ومباريات الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري التي تنطلق في السابعة والنصف مساء غدٍ الاثنين في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز.