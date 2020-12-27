وكيل ساسي يكشف لمصراوي حقيقة عرض الدحيل وأولوية التجديد للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد مهند عوني وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك، أن اللاعب لديه رغبة شديدة في تجديد تعاقده مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، لكنه ينتظر الحصول على المستحقات المتأخرة.

وشدد عدد من مسؤولي الزمالك، أن تجديد ساسي لتعاقده مع الفريق اقترب.

وينتهي تعاقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وقال وكيل ساسي لـ"الخليج 365" "تم الاتفاق مع إدارة الزمالك الحالية بشأن توفير المستحقات المتأخرة".

وتابع "ساسي يرغب بشدة في تجديد عقده مع الزمالك، يريد الاستمرار مع الفريق".

وشدد "نريد الاستقرار للزمالك وللفريق ومساعدة اللجنة الثلاثية أيضاً".

وصرح "بالفعل هو يمتلك أكثر من عرض أبرزهم الدحيل القطري، وأيضاً هناك نادي من دولة الإمارات يريد ساسي".

وكانت تقارير قطرية قد أشارت الى دخول ساسي حسابات الدحيل الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية في الدوحة فبراير المقبل.

واختتم وكيل ساسي تصريحاته قائلاً "لكن الأولوية للزمالك، هذا ما يريده ساسي، ننتظر الاتفاق بشكل نهائي مع إدارة الزمالك حول كافة التفاصيل وتوفير المستحقات المتأخرة".