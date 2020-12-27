اخبار مصر | طارق حامد يتخلص من كوفيد-19

أعلن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول بنادي الزمالك المصري، اليوم الأحد، شفائه من فيروس كورونا المستجد.
وخضع طارق حامد للعزل المنزلي منذ خمسة أيام كاملة بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا قبل أن يخضع لمسحة طبية أمس والتي ظهرت نتيجتها سلبية.
وقال طارق حامد عبر حسابه بموقع تبادل الصور إنستجرام:”الحمد لله والشكر لله المسحة سلبي”.
ويدخل فريق الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة سموحه غدًا الإثنين في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.
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