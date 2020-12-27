يورجن كلوب يستفز محمد صلاح بقرار صادم

حدد المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب ترتيب مسددي ركلات الجزاء في الفريق.

وأكد كلوب، في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: “جيمس ميلنر هو مسدد ركلات الجزاء الأول في ليفربول، وحين يغيب يكون صلاح البديل”.

واقترب ميلنر من العودة لصفوف ليفربول، بعدما تعرض لإصابة عضلية أبعدته عن صفوف الفريق منذ شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف المدرب الألماني: “عندما يكون ميلنر في الملعب يمكنه أن يقرر، يمكن التغيير إذا كان المسؤول عن التنفيذ لا يشعر بنسبة 1000% أو أن لاعبًا قد سجل هدفين بالفعل في المباراة”.

وتابع: “ترتيب مسددي ركلات الجزاء لم يتغير، ولم نتحدث عنه منذ وقت طويل”.

وواصل: “في معظم الأوقات، لم يكن ميلنر موجودًا في الملعب، لكن في إحدى الركلات كان موجودًا ومنحها لصلاح“.

واختتم: “في النهاية ما يهمني هو أن تستقر الكرة في الشباك؛ لقد سجل ميلنر عددًا كبيرًا من ركلات الجزاء، وكذلك صلاح“.

وسبق أن نشبت مشاحنة بين ميلنر وصلاح، بسبب رغبة النجم المصري تسديد ركلة جزاء أمام كارديف سيتي في أبريل 2019، في إطار سعيه للتتويج بلقب هداف البريميرليج، لكن النجم الإنجليزي أصر على تصويب الكرة.

وقد يؤخر عدم تسديد ركلات الجزاء، صلاح خلال سعيه للتتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، لثالث مرة في آخر أربعة مواسم.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفًا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه؛ جناح توتنهام هوتسبير “سون هيونج مين”، هداف إيفرتون “دومينيك كالفيرت ليوين”، ونجم ليستر سيتي “جيمي فاردي”.