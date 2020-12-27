تقرير | ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول اثناء غيابه عن مصر في 2020؟

واصل نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح إبداعه في عام 2020، ليسير على نهج مواسمه السابقة في مسيرته الحافلة مع الريدز.

وتوج صلاح في عام 2020 بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة مع ليفربول موسم 2019/20.

حيث لعب النجم المصري دورًا هامًا في استعادة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الذي غاب عنه لمدة ثلاثين عامًا، بعدما سجل 19 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه، ليقود الريدز للفوز بالبطولة للمرة التاسعة عشر في تاريخه، مقلصًا الفارق إلى لقب وحيد فقط مع منافسه التاريخي، مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (20).

وبات صلاح أول لاعب مصري يتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز على مدار تاريخ المسابقة، فيما أصبح ثاني لاعب عربي ينال اللقب بعد النجم الجزائري رياض محرز، الذي حقق الإنجاز ذاته مع فريقه السابق ليستر سيتي موسم 2015/16، ومع فريقه الحالي مانشستر سيتي موسم 2018/19.

ويأمل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، في قيادة ليفربول نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2020/21، حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة.

ويواصل صلاح هز شباك منافسيه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 13 هدفًا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه؛ جناح توتنهام هوتسبير “سون هيونج مين”، هداف إيفرتون “دومينيك كالفيرت ليوين”، ونجم ليستر سيتي “جيمي فاردي“.

ويطمح صلاح لاستعادة جائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، التي حصل عليها في أول موسمين له مع ليفربول، قبل أن يفقدها في الموسم الماضي.

وشهد العام الحالي تخطي صلاح للعديد من نجوم وأساطير اللعبة؛ في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، بعدما بلغ رصيده التهديفي في البطولة 88 هدفًا، بواقع هدفين مع فريقه السابق تشيلسي و86 هدفًا مع ليفربول.

ويحتل صلاح المركز الأربعين في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي، متجاوزًا البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل 84 هدفًا مع مانشستر يونايتد، والبلجيكي إيدين هازارد، الذي سجل 85 هدفًا مع تشيلسي، والأسطورة الهولندي المعتزل دينيس بيركامب، الذي سجل87 هدفًا مع آرسنال.

على الصعيد الأوروبي، لم يحقق صلاح نفس النجاح مع ليفربول خلال عام 2020، بعدما ودع الريدز بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مبكرًا من دور ثمن النهائي، على يد أتلتيكو مدريد الإسباني، ليفقد اللقب الذي حققه موسم 2018/19.

رغم ذلك، حقق صلاح إنجاز تاريخي مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا في 2020، بعدما أصبح في ديسمبر الجاري الهداف التاريخي للريدز في المسابقة القارية برصيد 22 هدفًا، متجاوزًا رقم أسطورة الفريق وقائده السابق، ستيفن جيرارد الذي أحرز 21 هدفًا خلال مسيرته مع الفريق بالبطولة.

وشارك صلاح في 43 مباراة مع ليفربول بمختلف البطولات عام 2020، أحرز خلالها 26 هدفًا، فيما قدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

ومازالت الفرصة مواتية أمام صلاح لزيادة رصيده التهديفي مع ليفربول خلال العام الحالي، حال مشاركته في مباراتي الفريق المتبقيتين بالدوري الإنجليزي في عام 2020؛ أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون، ومضيفه نيوكاسل يونايتد.

وحافظ نجم روما الإيطالي السابق على تواجده في المراكز العشرة الأولى بقائمة أفضل لاعبي العالم، ضمن جوائز (ذا بيست) المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للعام الثالث على التوالي؛ بعدما حصل على المركز السادس في القائمة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا عام 2020.

حيث احتل النجم المصري المركز السادس في القائمة، التي تصدرها هداف بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، بعدما حصل (صلاح) على 25 نقطة، في التقييم الذي شارك فيه مدربو وقائدو المنتخبات الوطنية وعدة صحافيين من مختلف أنحاء العالم.

وكان لاعب المقاولون العرب وبازل السويسري السابق، العربي الوحيد المتواجد ضمن القائمة التي رشحت للحصول على جائزة الأفضل في عام 2020.

وتفوق صلاح في الترتيب على العديد من نجوم اللعبة في الوقت الحالي مثل نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي ونيمار جونيور، نجم ليفربول وزميله أيضًا، فيرجيل فان دايك، وقائد ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس.

كما فاز صلاح خلال العام الحالي، بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2020، في الاستفتاء الجماهيري الذي أجرته صحيفة الميرور البريطانية مؤخرًا.