بث مباشر | مشاهدة الاهلي والرائد في الدوري السعودي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاهلي والرائد” في إحدى مباريات اليوم الاحد 27-12-2020 في الجولة العاشرة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل البث المباشر لمباراة “الاهلي والرائد” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق “حماد العنزي”.

تقام مباراة الاهلي والرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق في تمام الساعة 17:55 بتوقيت السعودية، 16:55 بتوقيت مصر، 14:55 بتوقيت جرينتش.

يتطلع النادي “الاهلي” إلى استغلال تعثر “الهلال” امس امام “الاتحاد” بعد تعادلهما (1-1)، من أجل الاقتراب أكثر لصدارة جدول الترتيب.

ويتواجد الاهلي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر “الهلال”، وسجل لاعبوه 16 هدف، واهتزت شباكه 13 مرة.

في المقابل سيبحث فريق “الرائد” عن تحقيق الفوز الغائب عنه في الدوري السعودي منذ 4 جولات، إذ خسر 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وكان في الجولة الماضية امام “الاتحاد”.

ويقبع الرائد في المركز 12 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أولى مراكز مناطق الهبوط التي يتواجد فيها نادي “النصر”.

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