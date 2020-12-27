بث مباشر | شاهد النجم والاتحاد المنستيري في الدوري التونسي “كورة ستار”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “النجم والاتحاد المنستيري” في إحدى مباريات اليوم الاحد 27-12-2020 في الجولة الرابعة من الدوري التونسي.

ينقل البث المباشر لمباراة “النجم والاتحاد المنستيري” على قناة الوطنية التونسية 1، بصوت المعلق “رمزي القلعي”، كما ينقل على قناة الكأس القطرية بصوت المعلق “محمد السعدي”.

تقام مباراة النجم والاتحاد المنستيري على الملعب الأولمبي بسوسة، وتنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

تعرض نادي النجم لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية امام “مستقبل سليمان”، وذلك بعد فوزه في الجولة الأولى والثانية على “البنزرتي والنجم المتلوي” على الترتيب، وسيسعى اليوم لتدارك موقفه والعودة إلى سكة الانتصارات.

ويتواجد النجم في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن ثلاثي مقدمة جدول الترتيب “الترجي، الصفاقسي، والملعب التونسي”.

في المقابل يعاني نادي “الاتحاد المنستيري” من سوء النتائج منذ بداية الدوري التونسي هذا الموسم إذ تعرض لخسارتين وتعادل في مباراة واحدة، ويقبع في المركز قبل الأخير.

وسيبحث الاتحاد المنستيري عن تحقيق فوزه الأول هذا الموسم في المسابقة المحلية من أجل الخروج من مناطق الهبوط وإستعادة الثقة من جديد.

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