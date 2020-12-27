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الامارات | شفاء نجم الزمالك من فيروس كورونا

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القاهرة - د ب أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء نجم الزمالك من فيروس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، اليوم الأحد، شفائه من .

وخضع طارق حامد للعزل المنزلي منذ خمسة أيام كاملة بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا قبل أن يخضع لمسحة طبية أمس والتي ظهرت نتيجتها سلبية.

وقال طارق حامد عبر حسابه بموقع تبادل الصور انستغرام:"الحمد لله والشكر لله المسحة سلبي".

ويدخل فريق الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم بالإسكندرية استعداداً لمواجهة سموحه غدا الاثنين في الجولة الثالثة من الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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