شكرا لقرائتكم خبر عن تاجيل طعن «إيقاف مرتضي منصور عن النشاط الرياضي» ل 14يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري اليوم تاجيل الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد، وذلك لجلسة ١٤ يناير المقبل للاطلاع

كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الجارى ، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

فيما قررت محكمة القضاء الإداري في جلستها السابقة التي عقدت في نوفمبر الماضي إحالة الطعن للهيئة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، ولم تحدد جلسة لإيداع التقرير.

يذكر أن مرتضي منصور قد أقام الطعن عقب صدور قرار اللجنة الأوليمبية المصرية يوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات وقال فيه أن القرار يمثل انحرافا بالسلطة وعلي غير سند صحيح من القانون، كما انه يستهدف نادي الزمالك ويزعزع استقراره خاصة في ظل تحقيقه لعدد من البطولات في السنوات الأخيرة تحت رئاسته.