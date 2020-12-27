شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الأولمبياد الخاص 2020 في عام تحدي جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعد عام 2020 أسوأ الأعوام التي مرت على البشرية على مختلف الأصعدة بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وادت إلى اصابة اكثر من 72 مليون شخص ووفاة ما يزيد عن المليون ونصف المليون، الأمر الذي انعكس على أن الحياة وشلتها وتوقفت على مختلف الاصعدة خاصة الانشطة الرياضية، وتأثر الاولمبياد الخاص والذى يصل عدد لاعبيه في العالم إلى 7 مليون لاعب بذلك أيضا، إلا أن تم الاستعانة بالأنشطة الافتراضية، حيث نجح الأولمبياد الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى عقد 50 نشاطا شارك فيه ما يقرب من 15 ألف مشارك .

ومن ابرز حصاد 2020 اقامة اول العاب افريقية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشاركة 37 دولة افريقية بالقاهرة وفازت مصر ب34 ميدالية متنوعه عبارة عن 6 ذهبيات و12 فضية و16 برونزية .

وكان عام 2020 قد شهد في مطلعه الاعلان عن فوز قازان الروسية الألعاب العالمية الشتوية التي تقام في الفترة من 22 إلى 28 يناير 2022، وتوجيه الدعوة للمشاركة لمختلف برامج المنطقة

.خلال اجتماع مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي والمكتب التنفيذى بحضور المهندس ايمن عبدالوهاب الرئيس الاقليمى الاشادة ببرنامج الاولمبياد الخاص المصرى برئاسة المهندس هانى محمود مستشار رئيس مجلس الوزراء وباقي ببرامج المنطقة على أنشطتها خلال ازمة كورونا باقامة ومشاركة العديد من الدورات التدريبية على المنصة الافتراضية

.. المهندس ايمن عبدالوهاب ينعى رحيل نجم الكرة العالمية مارادونا، القاهرة تستضيف اجتماعات الرئاسة الاقليمية في الفترة من 25 إلى 27 فبراير، د. نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ووزير الشباب د. أشرف صبحي والرئيس الاقليمى في 29 فبراير يكرمون اللجان العاملة بأول العاب افريقية اقيمت بالقاهرة

الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص نطلق مبادرة للتوعية بفيروس كورونا، انعقاد الشباب القادة عبر تقنية الكونفرسكول، تيموثى شرايفر رئيس الاولمبياد الخاص الدولى يشارك من خلال برنامج المذيعة الشهيرة أوبرا وينفرى و200 شخصية عالمية للتوعية ضد فيروس كورونا، الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الاماراتى يقيمان دورة تدريبية على المنصة الافتراضية الزوم في رياضة الكرة الطائرة بمشاركة 220 مدربا من 13 دولة هي مصر، الامارات، السعودية، البحرين، سوريا، المغرب، فلسطين، تونس، اليمن، العراق، موريتانيا، السودان، الاردن.

تكريم ابطال الاولمبياد الخاص بالمعهد العالي للإعلام بالاسكندرية،لاعبو الاولمبياد الخاص يشاركون في اليوم الرياضى بمدرسة القرية الذكية،بورتكول تعاون مشترك بين الأولمبياد الخاص والاتحاد المصرى لكرة السلة ،عبر الفيديو كونفرس انطلاق مجلس مداخلات لاعبي ،الاولمبياد الخاص يقيم دورة تدريبية ( اون لاين) لاعداد اخصائى نظم ادارة المسابقات GMS،17 شابة وشابة يشاركون في اجتماع الشباب القادة عن طريق الكونفرس كول ضمن برنامج المدارس الابطال.

دورة تدريبية في الريشة الطائرة على المنصة الافتراضية بالتعاون مع اتحاد الاتحادات العربية والاتحاد العربي للريشة الطائرة بمشاركة 163 مدربا من 11 دولة الامارات، مصر، البحرين، المغرب ،الاردن، السعودية، لبنان، فلسطين، العراق، السودان، موريتانيا

المنصة الافتراضية للمنطقة نالت الاعجاب

ونالت المنصة الافتراضية التي أقامتها الرئاسة الاقليمية الإعجاب الشديد والتى شهدت مشاركة 300 مدربا ومدربة شاركوا من 15 دولة هي مصر، الامارات، السودان، المغرب، الكويت، البحرين، تونس، عمان، سوريا، السعودية، العراق، الأردن، الجزائر، لبنان، اليمن في دورة تدريبية في العاب القوى تنظيم وادارة المسابقات رؤية مستقبليه على المنصة الافتراضية بالتعاون الرئاسة الإقليمية وبمشاركة 50 متدربا شاركوا في الدورة التدريبية الافتراضية على نظام ادارة الالعاب المسابقات GMS بتنظيم اماراتى، و14 دولة شاركوا في الدورة التدريبية لنظام إدارة الالعاب والمسابقات GMS والدول هي مصر، فلسطين ،العراق، تونس، سوريا، الاردن، عمان، الامارات، موريتانيا، المغرب، لبنان، البحرين، الكويت، سوريا، السودان

عقد إجتماع مجلس اللاعبين القادة

مشاركة 200 مدربا ومدربة من شاركوا في الدورة التدريبية على الرياضات الموحدة والدول هي، السعودية، الأردن، البحرين، مصر، الامارات، الكويت، المغرب ،وبمشاركة 9 دول عقد الاجتماع الثانى للمجلس الإقليمي لقيادة اللاعبين والدول هي الامارات، لبنان، الكويت، مصر، المغرب، سوريا، البحرين، عمان، تونس وشهد الاجتماع انتخابات لاختيار

الشيخ محمد بن زايد يدعم مدارس الابطال الموحة ب25 مليون دولار والأولمبياد الخاص يعلن على توسعة تنفيذ البرنامج في 6 دول حول العالم مصر، الارجنتين، باكستان، ورومانيا، ورواندا، والهند

مصر تنظم دورة تدريبية اقليمية بإشراف الرئاسة الاقليمية في الفروسية بمشاركة 88 مدربا من عمان، السعودية، العراق، المغرب، السودان، الامارات، ومصر

بمشاركة 1300 مدرب ومدربة ومتابعة 2609 متابع وبلغ عدد الجنسيات 26 جنسية، وبتنظيم اماراتى واشراف مصرى بالتعاون مع اتحاد الاتحاد العربية واتحاد السباحة الإماراتي والعربي إقامة دورة تدريبية على المنصة الافتراضية بمشاركة 16 دولة، الامارات، مصر، الاردن، السعودية، لبنان، فلسطين، الكويت، العراق، البحرين، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، عمان، اقامة دورة تدريبية في رياضة الفروسية بمشاركة 88 مدربا من مصر، عمان، السعودية، الامارات، العراق، المغرب، السودان. كما أقيمت دورة تدريبية في الجمباز الفني والإيقاعي

أقيمت دورة العمل والتواصل الاجتماعي بإشراف الرئاسة الإقليمية وتنظيم اماراتى بمشاركة 23 دولة هي عمان، السعودية، الاردن، الامارات، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، المغرب، الكويت، اليمن، ايران، تونس، جزر القمر، سوريا، لبنان، مصر إلى جانب عدد من الدول الاجنبية فرنسا، وارمينيا، الفلبين، الهند، جزر فيجى، رومانيا.

وشهد عام 2020 مشاركة البطل الأوليمبى محمد رشوان في دورة تدريبية على رياضة الجودو بمشاركة، كما أقيمت دورة تدريبية في الاعداد البدنى الامن، كما اقيمت دورة تدريبية في المهارات الفردية لكرة السلة بمشاركة 15 دولة هي مصر، الامارات، عمان، البحرين، موريتانيا، المغرب، تونس، ليبيا، السودان، لبنان، الأردن، سوريا، فلسطين، الكويت، العراق، عقد أول اجتماع لمرافقى اللاعبين بمشاركة 8 دول هي مصر، لبنان، الأردن، الكويت، عمان، سوريا، المغرب، الإمارات، أقيمت ورشة عمل ثالثة لاشقاء اللاعبين بمشاركة 40 شقيقا من 9 دول هي مصر، الامارات، الكويت، عمان، البحرين، الأردن، لبنان، سوريا، المغرب، كما أقيمت الدورة التدريبية للانشطة الحركية بمشاركة 10 دول عربية، البحرين، مصر، المغرب، السودان، الكويت، عمان، الاردن، تونس، موريتانيا، الامارات، دورة تدريبية في تزلج اختراق الضاحية أقيمت بمشاركة 150 متدرب. من مصر، الامارات، تونس، المغرب، الأردن، لبنان، عمان، السودان .

د. باسم التهامي المدير الوطنى للاولمبياد الخاص المصرى شارك في الدورة التدريبية للريشة الطائرة التي نظمها الاولمبياد الخاص العماني بصفته عضوا في اللجنة الفنية الدولية للعبة. إقامة الدورة التدريبية الاقليمية الاولى اللاعبين القادة كممثلين الصحة للاولمبياد الخاص وبذلك بمشاركة الإمارات و11 دولة عربية هي الأردن، سوريا، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، الكويت، عمان، البحرين. لبنان .