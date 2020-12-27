شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يحدد مسدد ضربات جزاء ليفربول.. ميلنر أم صلاح؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، المدير الفني لريق ليفربول في تصريحات أبرزتها صحيفة ميرور البريطانية، إن ميلنر هو رقم واحد في تسديد ركلات الجزاء. وعندما لا يلعب جيمس، يكون صلاح المسؤول عن التنفيذ، لكن عندما يكون ميلنر في الملعب يمكنه أن يقرر هذا الأمر.

وأضاف: «هذا هو الحال دائمًا، لكن يمكن التغيير إذا كان المسؤول عن التنفيذ لا يشعر بنسبة 100% أو أن شخصًا سجل هدفين بالفعل في المباراة».

وواصل: «في معظم الأوقات، لم يكن ميلنر موجودًا في الملعب، لكن في إحدى الركلات كان موجودًا ومنحها لصلاح».

وأتم: «بالنسبة لي، من المهم فقط أن تنتهي الكرة داخل الشبكة، بعد أن يسدد أي لاعب في فريقي، لذا نجح ميلنر وصلاح في تسجيل عدد رائع من ركلات الجزاء لنا وهذا جيد بالنسبة لي».