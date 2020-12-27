شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مرتضي منصور لحضور «جلسة المفوضين» في طعن «عزله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل منذ قليل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف، لحضور الجلسة المنعقدة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى المقامة منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي. حيث تنظر هيئة المفوضين الطعن لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيخت.

فيما شدد قوات الأمن من تواجدها أمام قاعة المحكمة المنظور بها الجلسة .

كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.