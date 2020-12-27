شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مرتضي منصور لحضور «جلسة المفوضين» في طعن «عزله» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل منذ قليل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف، لحضور الجلسة المنعقدة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى المقامة منه ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي. حيث تنظر هيئة المفوضين الطعن لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيخت.
فيما شدد قوات الأمن من تواجدها أمام قاعة المحكمة المنظور بها الجلسة .
كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 اكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
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