شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يبعد علي غزال عن سموحة أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مسؤولو سموحة سلبية مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفني والإدارى، أمس السبت، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، باستثناء علي غزال، الذي ثبت إصابته بفيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة فريق الزمالك غداً الإثنين في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

ويخوض الفريق تدريباته على ملعب النادى اليوم ثم يقوم الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى باختيار 20 لاعباً للدخول في مسعكر مغلق الليلة استعدادا لمواجهة الزمالك

ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتكية والخطط التي سيعتمد عليها الجهاز في الموسم الجديد خصوصا في ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الثلاث الماضية.

ويدرس أحمد سامي، المدير الفني للفريق، إعادة أحمد حمص إلى وسط سموحة خلال مباراة الزمالك للاسفتادة من قدراته الفنية في السيطرة على منطقة المناورات بوسط الملعب في ظل غياب طارق حامد، لاعب الزمالك عن هذه المباراة القوية.

ويسعى مدرب سموحه إلى مواصلة عروضه القوية مع الموج الأزرق في الدورى واستكمال تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم الحالى.