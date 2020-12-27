شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» نادم على رحيل «هيرنانديز» من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يشعر الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بالحسرة على لاعب الفريق الملكى السابق، بحسب تقارير صحفية إسبانية. وقالت شبكة «ديفنسا سنترال» إنَّ زيدان يتحسر على تخلى ريال مدريد عن مواطنه ثيو هيرنانديز لصالح ميلان.

كان «ثيو» قد انتقل من الميرنجى إلى صفوف الروسونيرى فى صيف 2019 نظير 20 مليون يورو. وقالت الشبكة إنَّ زيدان أبلغ أعضاء جهازه الفنى قبل عدة أيام بأن ثيو يقدم أداءً عاليًا مع ميلان، مشيرة إلى أن المدرب الفرنسى قال لجهازه الفنى إنه لم يتوقع أن يقدم ثيو هذا المستوى، بناء على الأداء الذى قدمه اللاعب خلال فترة إعارته.

وأوضحت الشبكة أن زيدان أكد أنه لم يكن ليتخلى عن هيرنانديز، إذا نضج بهذه الصورة مع ريال مدريد، وكان سيحتفظ به إلى جانب فيرلاند ميندى. وكشفت الشبكة الإسبانية أن مسؤولى ريال مدريد لم يتوقفوا عن متابعة هيرنانديز فى الكالتشيو، ولن يكون غريبًا إذا حاول الميرنجى استعادته كما فعل مع دانى كارفاخال وماريانو دياز وغيرهما.