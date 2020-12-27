تأجيل طعن مرتضى منصور ضد قرارات «الأولمبية» بعزله من رئاسة الزمالك

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة 14 يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "اليوم السااع" أن الدعاوي التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، اختصمت وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وفي الرابع من أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة الأولمبية منع رئيس نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وقررت اللجنة تغريم مرتضى منصور 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".

واعتبرت اللجنة أن مخالفات مرتضى منصور شكّلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".

ووصفت اللجنة الأولمبية تصرفات مرتضى منصور بـ "تدميراً للنشأ والشباب المصري".