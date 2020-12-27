تفاصيل تجدد ظهير أيسر نادى الزمالك بفيروس كورونا بعد إيجابية مسحته.. وتعافى طارق حامد

أعلن عبد الله جمعة، ظهير أيسر نادى الزمالك، تجدد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد المسحة التى خضع لها مع الفريق الأبيض استعداداً لمواجهة سموحة فى الأسبوع الرابع للدورى العام.

ودون عبد الله جمعة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، "إيجابى مسحة كورونا.. تركتها لك يا الله، ووكلت أمرى إليك فبشرنى بما أريد وبما اخترته لى خيرا". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وكان عبد الله جمعة قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية، ليغيب عن نهائى القرن، والذى فاز فيه الأهلى بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب، قبل أن يعلن اللاعب شفاءه قبل أيام من الفيروس ويشارك مع فريقه بالتدريبات.

فيما تعافى طارق حامد لاعب خط وسط نادى الزمالك من فيروس كورونا لتتأكد جاهزيته لمواجهة سموحة فى الخامسة مساء غد الاثنين، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية، بعد تأجيل مباراة القمة التى كان محددا لها فى نفس التوقيت أمام الأهلى، فى الجولة الرابعة من المسابقة المحلية، لأجل غير مُسمى.

وخضع لاعبو الزمالك بالأمس لتحليل "رابيد تيست"، وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة قبل مباريات بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو معسكرًا مغلقًا، اليوم الأحد، استعدادًا للمباراة، التى ستشهد مشاركة أحداد على حساب مصطفى محمد حيث سيقود اللاعب المغربى خط الهجوم بعدما اكتفى مصطفى محمد فى الأيام الماضية بتدريبات تأهيلية.