«الاتصالات بدأت».. ساسي قريب من الرحيل عن الزمالك.. والوجهة قطر

ذكرت وسائل إعلام قطرية أن التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد دخل على رادار نادي الدحيل القطري، لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق.

وقدم الدولي التونسي مستويات متميزة رفقة الزمالك على مدار العامين الماضيين، ومنذ انضمامه في موسم 2018.

وأفادت صحيفة "العرب القطرية، بأن إدارة نادي الدحيل قد تواصلت مع وكيل فرجاني ساسي من أجل إتمام المفاوضات لضمه في الميركاتو الشتوي.

وقالت الصحيفة إن ساسي دخل على خط الدحيل من أجل انضمامه في الميركاتو الشتوي، حيث تمت اتصالات خلال الساعات الماضية بين وكيل اللاعب والدحيل من أجل الانتهاء من مفاوضات ضم اللاعب.

وأضافت أن نادي الدحيل يسعى خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع أكثر من لاعب محترف جديد لتدعيم صفوفه، قبل مونديال الأندية المقرر له فبراير المقبل.

وتترقب جماهير الزمالك مستقبل الدولي التونسي مع الفريق الأبيض، في ظل أزمة المستحقات التي تضرب الفريق.

وأشارت صحيفة "الوطن" إلى أن ساسي لم يحصل على مستحقاته المالية، وهو ما عرقل ملف تجديد عقده، ما زاد من الأقاويل داخل أروقة القلعة البيضاء حول اقتراب رحيله.

وكان عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، حسم الجدل حول مغادرة ساسي، تدريبات الفريق منذ يومين، في إطار الاستعدادت لمواجهة سموحة، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من الدوري المصري، والتي تقرر لها غداً الاثنين، بعد تأجيل مباراة القمة لأجل غير مسمى، حيث أكد أن مغادرة ساسي لتدريبات الفريق الكروي، جاءت بسبب إصابته بكدمة خلال المران، حيث يخضع اللاعب للتدريبات التأهيلية داخل الجيمانزيوم الخاص بالنادي.