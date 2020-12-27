تصريحات «مو» تشعل ليفربول... رسالة قوية من نجم «الريدز» السابق لـ محمد صلاح: «أخبرنا بالحقيقة.. إما البقاء أو الرحيل»

وجه النجم الإنجليزي ستان كوليمور لاعب ليفربول وليستر سيتي وأستون فيلا السابق، رسالة قوية إلى المصري محمد صلاح نجم "الريدز"، مطالبًا إياه بتحديد موقفه من البقاء أو الرحيل عن قلعة "آنفيلد".

وكانت المقابلة الصحفية التي أجراها صلاح مؤخراً مع صحيفة "آس" الإسبانية، قد أثارت الجدل حول مستقبل لاعب منتخب مصر في ليفربول.

وأكد صلاح في المقابلة أن كل شيء قد يحدث في المستقبل، ملمحًا لرغبته في اللعب لقطبي إسبانيا سواء كان ريال مدريد أو برشلونة.

وشدد كوليمور لاعب ليفربول السابق، في عموده المنشور عبر صحيفة "ميرور" البريطانية، على أن يورجن كلوب مدرب ليفربول عليه أن يكون أكثر حسمًا مع صلاح، مطالبًا المدير الفني الألماني بإرسال رسالة واضحة ومباشرة لصلاح لسؤاله عما إذا كان يريد الاستمرار مع الفريق أو يرغب في الرحيل.

وقال كوليمور: "أعلم أن كلوب قال إنه تحدث مع صلاح بشأن الأمر، لكن مدرب ليفربول يحتاج الآن لموقف واضح بقوله: "مو ، لقد كنت لاعبًا مثيرًا خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية.. سنقدم لك فرصة البقاء هنا مدى الحياة.. هذا عقد جديد".

وأضاف نجم ليفربول السابق: "اعرض عليه أي شيء يريده، تواصل معه، أخبره بأن يحافظ على مشواره الكروي.. وإذا لم يوافق اعرضه للبيع في نهاية الموسم".

وتابع: "صلاح ليس الرجل الرئيسي الوحيد في آنفيلد، هناك فيرجيل فان ديك، جوردان هندرسون والقائمة تطول".

وواصل: "كيف وصل الحال إلى هذا؟ لا أستطيع أن أصدق لثانية واحدة أن الأمر يعود للعلاقة بينه وبين ساديو ماني، ربما هناك توتر بينهما".

وقال كوليمور: "ليفربول لديه بديل جاهز، نعم لا يمتلك سرعة صلاح وقد لا يكون لديه عدد الأهداف، لكن ديوجو جوتا لديه القدرة على هز الشباك بانتظام".

وأضاف: "لقد فاز صلاح بأكبر لقبين في كرة القدم (دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية) وكان جزءًا من التاريخ في آنفيلد بفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز، لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالمال".

واستطرد: "لا يمكن أن يكون غير سعيد على أرض الملعب، لديه رجلان إلى جانبه (فيرمينو وماني) يعرفان طريقة لعبه ويحصلان على الأفضل منه".

وأتم لاعب ليستر سيتي السابق قائلًا: "مو، أخبرنا بالحقيقة، إذا كنت تريد الرحيل فهذه ليست مشكلة، لكن أقل ما يستحقه النادي والمدير الفني هو الوضوح".