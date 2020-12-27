أكد خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة، أن فريقه يضم مجموعة شابة وبعضهم من أندية الدرجتين الثانية والثالثة، وهم يحتاجون لنظرة من الفرق الكبيرة، والمجموعة الحالية سيكون لهم شأن كبير في المستقبل.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر، المذاع على راديو مصر: "لدينا لاعبون مميزون، رغمأن بعضهم مغمور، ولكنهم يريدون تقديم مباريات جيدة، ولعبنا بشكل طيب منذ انطلاقة الدوري المصري، طموحنا كبير في الموسم الحالي".
وأضاف: "لدينا رغبة في تدعيم بعض المراكز في الدوري المصري، حتى يحدث تكامل في خطوط غزل المحلة،أتمنى ضم بعض اللاعبين على سبيل الإعارة من الأهلي والزمالك".
وأكمل: "فاوضت بعض اللاعبين من الأهلي والزمالك، وتحدثت مع محمد فخري، ولكن البعض تلقوا عروضًا بأرقام مالية كبيرة، وكان من الصعب علينا ضمه".
وواصل: "هدفنا واضح البقاء في الدوري المصري هذا الموسم، لدينا بعض اللاعبين الجيدين ولكن خبراتهم قليلة".
وزاد: "لدينا مباراة المصري البورسعيدي يوم الأربعاء المقبل، ونسعى للظهور فيها بشكل جيد".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب غزل المحلة: لدينا لاعبون مميزون وطموحنا كبير في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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