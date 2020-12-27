إطلاق اسم المستشار أحمد البكري على إحدى القاعات بالزمالك

قررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، إطلاق اسم المغفور له بإذن الله تعالى، المستشار أحمد البكري،

رئيس اللجنة السابق، على إحدى قاعات المبنى الاجتماعي بالنادي، وذلك تقديرًا لدوره كأحد أبناء النادي المخلصين الذي لم يألُ جهدًا في دعمه ومؤازرته طوال حياته.

توفى المستشار أحمد البكري يوم الخميس الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أسابيع قليلة من توليه مسئولية إدارة نادي الزمالك.