تشكيلة التعاون أمام العين .. تاوامبا في الهجوم

أعلن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون تشكيلة التعاون الرسمية أمام العين في المباراة التي ستقام بين الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الموسم الجاري 2020 – 2021 . منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الموسم الجاري 2020 – 2021 . وجاء تشكيلة التعاون أمام العين كالأتي : حارس المرمى: كاسيو أنجوس الدفاع: ياسين بيرناوي – إياجو سانتوس – نواف الصبحي – حسن كادش الوسط: ساندرو مانويل – سيدريك أميسي – عبدالله ساني – ميتشل ديوك – سميحان النابت خط الهجوم: تاوامبا

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