وزير الرياضة يعلن تفاصيل المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"

يعلن الدكتور أشرف وزير الشباب والرياضة، الثلاثاء المقبل عن تفاصيل المرحلة الثالثة من مبادرة "دراجتك.. صحتك"، فى مؤتمر صحفى بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بحضور نخبة من رموز المجتمع.
وأوضح الدكتور اشرف صبحي ان المبادرة تأتي فى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفي اطار توجيهاته بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة اُسلوب حياة للمصريين، مؤكدا بان الدراجات يتم طرحهاللجمهور بسعر اقل من سعر السوق و تقديم تسهيلات في السداد.
ولفت صبحى إلى أن الهدف من المبادرة هو استخدام الدراجة فى اطار خطة الدوله للتعايش مع فيروس كورونا المستجد للمساهمة فى التباعد الاجتماعي وتجنب العدوى ورفع معدلات اللياقه البدنيه والصحيه للمواطن المصري و تغيير ثقافه الانتقال اليوم للمواطنين وتشجعهمعلى استخدام وسائل التنقل النشط.
وأكد صبحى أن المرحله الثالثه من مبادره دراجتك صحتك تتضمن التعاقد مع شركه فوري لتقديم خدمات التحصيل الالكتروني من المواطنين الراغبين في الحصول على الدراجه، و التعاقد مع احدى شركات الشحن وذلك لتوصيل الدراجات لكافة محافظات الجمهورية.
وقد اصدر وزير الشباب والرياضة قرار بشأن تشكيل لجنة العليا لادارة المشروع القومي للدراجات الهوائيه من المتخصصين بوزارة الشباب والرياضة، وتم التعاقد مع الهيئة العربيه للتصنيع مصنع قادر للصناعات المتطوره لتوريد 7100 دراجه هوائيه خلال عام 2021-2020.
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