أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن بيتسو موسيماني رفض التعاقد مع محمد أمين بن عمر، لاعب وسط فريق النجم الساحلي التونسي.
قال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر: "موسيماني يريد فقط التعاقد مع جاستون سيرينو، واللاعب بات قريبًا من الانتقال إلىالنادي الأهلي، في ظل تمسك اللاعب ورغبته في اللعب للفريق الأحمر".
أشار إلى أن اللاعب تم عرضه على النادي الأهلي، لكن موسيماني رفض ضمه، خصوصًا أن موسيماني لديه رغبة واحدة في التعاقد مع سيرينوبشكل رسمي خلال الفترة الشتوية المقبلة.
وأضاف: "اللاعب لديه رغبة في اللعب مع الأهلي من أجل تحقيق البطولات، علاوة على تواجد موسيماني في تدريب الفريق، وهو يريد العمل معه مجددًا والصفقة باتت قريبة للغاية".
وواصل: "محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رفض عودة صلاح محسن إلى نادي سموحة، الذى طلب استعارته لنهاية الموسم خلال شهر يناير المقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر موسيماني لإدارة الأهلي: لا بديل عن سيرينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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