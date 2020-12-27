تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام بيراميدز

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بنظيره فريق بيراميدز، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز .

ومن المقررأن تنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد.

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع..

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن، خالد

صبحى، طارق سامى، رجب بكارخط الوسط: كوامى بونسو، محمود نبيل، محمد تونىالهجوم: محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين

ويدخل سيراميكا اللقاء وهو فى المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، جمعها من مباراتين.