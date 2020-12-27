تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام بيراميدز

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بنظيره فريق بيراميدز، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز .
ومن المقررأن تنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد.
تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع..
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: أحمد محسن، خالد
خط الوسط: كوامى بونسو، محمود نبيل، محمد تونى
الهجوم: محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين
ويدخل سيراميكا اللقاء وهو فى المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، جمعها من مباراتين.
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