اتحاد الكرة يطالب كابتن منتخب الشباب بتقرير عن الانسحاب من تصفيات شمال أفريقيا

طالبت لجنة تقصي الحقائق باتحاد الكرة، ابراهيم عادل لاعب بيراميدز ومنتخب الشباب، بتقرير عن تفاصيل انسحاب الفراعنة من تصفيات شمال أفريقيا في تونس.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن اللجنة كانت ترغب في استدعاء اللاعب للتحقيق في مقر الاتحاد لكن لانه في العزل الصحي حاليا تعذر ذلك وتم مطالبته بتقرير وعدم أخذ اقوال منه بالهاتف نظرا لضرورة أن يكون كل شيء في عمل لجنة تقصي الحقائق موثق بالمستندات.

استدعت لجنة تقصي الحقائق باتحاد الكرة، د.وليد منظور طبيب منتخب الشباب للتحقيق في مقر الجبلاية، حيث ترغب اللجنة في الاستماع لاقواله عن أسباب أزمة انتشار فيروس

كورونا في صفوف بعثة منتخب الشباب خلال تواجدها في تونس، وما ترتب على ذلك من الانسحاب من تصفيات بطولة شمال أفريقيا.

قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن

الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار ايجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى ايجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار ايجابية الكابتن ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.

وتم السماح للاعبين ال 13 وأعضاء الجهاز الفني والإداري الذين ظهرت سلبية نتائج مسحاتهم بمغادرة فندق العزل إلى منازلهم ، فيما يستمر المصابون في فندق العزل تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم.

وأجرى لاعبو منتخب الشباب مسحة أخرى يوم الخميس الماضي أسفرت عن شفاء محمد مغربي لاعب الأهلي فقط واستمرار إيجابية باقي اللاعبين.