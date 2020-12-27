الامارات | تجربة ودية تجمع منتخبي سورية والكويت مارس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة ودية تجمع منتخبي سورية والكويت مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد اتحاد الكرة السوري لكرة القدم، وفي بيان رسمي، الاتفاق مع نظيره الكويتي، على إجراء مباراة ودية، تجمع منتخبي البلدين، في الأول من مارس المقبل، على أن تقام على استاد جابر الدولي في العاصمة الكويتية.

وأوضح البيان، الذي تولت نشره وسائل الإعلام السورية، ومنها جريدة الوحدة، أن "التجربة الودية مارس المقبل، تأتي ضمن تحضيرات منتخبي البلدين، لاستكمال التصفيات الآسيوية المشتركة لكل من، نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023".

وكان من المقرر أن يلتقي المنتخبان السوري والكويتي، مطلع أكتوبر الماضي في دبي، قبل أن يتم إلغاء المباراة بسبب وفاة أمير الكويت حينها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خصوصاً أن الإدارة الفنية لكلا المنتخبين تبحث عن خوض تجارب ودية ضمن خطط اعدادها نحو بلوغ الجهوزية المطلوبة قبيل استكمال التصفيات الآسيوية المشتركة، إذ يسعى "نسور قاسيون" مارس المقبل، لتعزيز صدارة فرق المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة والحفاظ على سجلهم الخالي من الهزائم والبحث عن النقطة 18، يقابلها طموحات مشروعة لـ "الأزرق الكويتي" وصيف مجموعته الثانية برصيد 10 نقاط، لبلوغ الجاهزية التي تسمح له في 25 من الشهر ذاته خطف المركز الأول، حين يواجه المنتخب الأسترالي المتصدر برصيد 12 نقطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news