شكرا لقرائتكم خبر عن «إبراهيموفيتش» يكشف تفاصيل إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحدث السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، عن فترة العزل المنزلى التى تعرض لها، عقب إصابته بفيروس كورونا. وقال إبراهيموفيتش، فى تصريحات لصحيفة «كوريرى ديلا سيرا» الإيطالية: «عندما أصبت بكورونا، كنت هادئًا فى البداية.. شعرت بالفضول، وأردت أن أرى ما هذا الفيروس، الذى ضرب العالم بأسره.. إنها مأساة وأتت إلى أنا أيضًا». وأضاف: «كنت فى المنزل أنتظر، وقلت لنفسى: لنرى ما سيحدث.. كان لدى صداع ليس سيئًا للغاية، لكنه مزعج.. إنه أمر صعب جدًا، كما أننى فقدت أيضًا حاسة التذوق جزئيًا». وواصل إبرا: «كنت غاضبًا دائمًا، لم أستطع الخروج أو التدرب جيدًا.. بالنسبة لى لايزال البقاء فى المنزل أمرًا مرعبًا، وفى مرحلة معينة من العزل، كنت أتحدث إلى المنزل وأنادى الجدران بأسماء.. كورونا فيروس رهيب».

وتابع: «الملاعب المغلقة بسبب كورونا؟ نعانى كثيرا، لكن يجب أن نحمل رسالة إيجابية بضرورة استخدام الأقنعة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى مع الآخرين». وأكمل نجم إنتر ميلان وسان جيرمان السابق: «أشعر بأننى فى منزلى هنا بميلانو. الأيام ممتعة والجميع يحبنى، كل شىء يسير هنا بشكل جيد.. إنهم يعاملوننى كقائد». وأردف: «يجب أن نبدأ 2021 بشكل جيد، وأن نواصل المباريات معًا، ونخوضها كما لو كانت الأولى والأخيرة فى نفس الوقت.. يجب أن نكون دائمًا أكثر جوعًا». وأضاف إبراهيموفيتش: «الأسرة هى أكثر ما أفتقده، لا يمكننى تحمل ذلك بعد الآن.. تعيش زوجتى وأولادى فى السويد، ويذهبون إلى المدرسة هناك.. لا أستطيع حتى رؤيتهم، إنهم الأهم، وفى كل قرار مستقبلى، ستكون عائلتى دائمًا رقم واحد». وأتم: «قال لى (المدرب ستيفانو) بيولى إن لدى ولدين فى السويد، لكن هناك أيضًا 25 ولدًا يحتاجون لى فى ميلانو».