محمد صلاح رابع الترتيب.. حمد الله أفضل لاعب عربى فى 2020 والشناوي في المركز الثالث

أعلنت شبكة "سي إن إن" عبر موقعها الرسمي، تتويج المغربي عبدالرزاق حمدالله، هداف فريق النصر السعودي بلقب أفضل لاعب عربي لعام 2020، بما تفوق في الاستفتاء الذي طرحته شبكة "سي إن إن" الإخبارية، ليصبح أول لاعب أفريقي يحقق هذه الجائزة.
وحصل عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي، على جائزة أفضل لاعب عربي 2020، بعد التفوق على سالم الدوسري جناح الهلال السعودي، بعد منافسة شرسة بينهما، حيث حصل حمدالله 39.8% من أصوات المشاركين مقابل 29.1% للدوسري.
فيما احتل محمد الشناوي حارس منتخب مصر والنادي الأهلي، المركز الثالث بنسبة 26.4% من الأصوات، بينما جاء محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع والأخير بعدما حصد 4.7% فقط من الأصوات.
واختتمت الشبكة، أن التصويت الذي استمر 3 أيام شهد مشاركة 950 ألف و367 مغردا على موقع تويتر، في نسبة مشاركة هي الأعلى في تاريخ هذه الجائزة
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