شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يتعافى من إصابته بفيروس كورونا ويدعم الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى طارق حامد لاعب خط وسط نادى الزمالك من فيروس كورونا لتتأكد جاهزيته لمواجهة سموحة فى الخامسة مساء غد الاثنين، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية، بعد تأجيل مباراة القمة التى كان محددا لها فى نفس التوقيت أمام الأهلى، فى الجولة الرابعة من المسابقة المحلية، لأجل غير مُسمى.

وخضع لاعبو الزمالك بالأمس لتحليل "رابيد تيست"، وفقا لبروتوكول اتحاد الكرة قبل مباريات بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو معسكرًا مغلقًا، اليوم الأحد، استعدادًا للمباراة، التى ستشهد مشاركة أحداد على حساب مصطفى محمد حيث سيقود اللاعب المغربى خط الهجوم بعدما اكتفى مصطفى محمد فى الأيام الماضية بتدريبات تأهيلية.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرا مغلقا اليوم عقب المران الختامى حيث يسعى الأبيض خلال مباراته أمام سموحة لاستعادة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز التى استهلها بالفوز على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى الجولة الأولى، ثم تبعها التعادل مع بيراميدز بهدف لمثله فى الجولة الثانية من المسابقة المحلية، ليحتل الأبيض المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 4 نقاط، فى حين احتل سموحة المركز السابع برصيد 5 نقاط، بعدما نجح فى الفوز فى مباراة والتعادل فى مباراتين حتى الآن.