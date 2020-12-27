شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعقد ندوة موسعة لمناقشة اقتراحات احتفالية المئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة ندوة موسعة بحضور عدد من الخبراء والرياضيين والإعلاميين، لمناقشة الاقتراحات الخاصة باحتفالية مئوية اتحاد الكرة المقرر لها شهر ديسمبر 2021، حيث ترغب اللجنة فى الاستماع لجميع الآراء واختيار ما يتناسب منها لتطبيقه حتى تخرج احتفالية المئوية فى أجمل صورة.

واستقر أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، على تشكيل لجنة للاحتفال بمئوية الجبلاية فى شهر ديسمبر المقبل، على أن يكون دور اللجنة هو التحضير لمباراة عالمية لمنتخب مصر، إلى جانب حصر تام للأسماء التى أثرت الرياضة المصرية وتحديدا فى المنتخبات ورؤساء الاتحاد السابقين وتكريم أسرهم، ونفس الأمر للمدربين واللاعبين الراحلين وأيضاً الشخصيات الإدارية المهمة ممن عملوا فى مقر الجبلاية وأيضا أبرزالشخصيات الإعلامية التى تواجدت فى مقر الجبلاية .

كما سيكون دور اللجنة المختصة بمئوية اتحاد الكرة التجهيز لمباراة عالمية والأقرب هو مواجهة منتخب العالم، خاصة أن شهر ديسمبر لن يكون به توقف دولى، وبالتالى سيكون من الصعب مواجهة أحد المنتخبات العالمية فى هذا التوقيت مثل البرازيل أو الأرجنتين أو غيرهما لصعوبة تجمع نجوم الفريق للانشغال وقتها بمباريات فرقهم فى الدورى، وبالتالى الأقرب هو مواجهة منتخب يضم أبرز نجوم العالم، ونفس الأمر تشكيل لمنتخب مصر يضم نجوم المنتخب على مدار سنواته وهو ما سيتم التجهيز له خلال الفترة المقبلة.