شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شخصيات إعلامية وكروية فى قائمة المصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما بعد آخر، يواصل فيروس “كورونا” هجماته الكاسحة على الوسط الكروى بعدما تعرض إعلاميو ومشاهير الكرة المصرية للإصابة بالفيروس اللعين فى الآونة الأخيرة، فى الموجة الثانية للوباء التى نالت من عشر شخصيات فى الكرة المصرية، نستعرضهم فى السطور التالية..

1_ عماد متعب

كشف عصام الحضري، حارس مصر التاريخى، إصابة عماد متعب نجم الأهلي السابق بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلى للتعافى من هذا الوباء.

2_ سيف زاهر

تأكدت إصابة الإعلامى سيف زاهر بفيروس كورونا بعد خضوعة للمسحة التى جاءت نتيجتها إيجابية، بعد شعوره ببعض أعراض الفيروس فى الآونة الأخيرة، ليقرر الطبيب الخاص به عزله بالمنزل مع خضوعه لبروتوكول وزارة الصحة للتعافى من هذا الوباء.

3_ كريم حسن شحاتة

تأكدت إصابة الإعلامى كريم حسن شحاتة بفيروس كورونا بعد خضوعه للمسحة التى جاءت نتيجتها إيجابية، بعد شعوره ببعض أعراض الفيروس فى الآونة الأخيرة، ليقرر الطبيب الخاص به عزله بالمنزل مع خضوعه لبروتوكول وزارة الصحة للتعافى من هذا الوباء.

4_ منتصر النبراوى

أعلن منتصر النبراوى، رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن وتذكرتى، إصابته بفيروس كورونا، وكتب النبراوى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك "الحمد لله على كل حال.. إيجابى كورونا".

5_على غزال

أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، باستثناء على غزال مدافع الفريق الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا.

6/7_طارق حامد ومحمود علاء

نادى الزمالك لديه 4 إصابات أيضًا، لاعبان اثنان هما محمود علاء وطارق حامد، وكذلك إبراهيم زارع إدارى الفريق، ومحمد الششتاوى أحد أعضاء الطاقم الطبى.

8 /9/10_ قفشة والسولية وربيعة

كشف الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، استمرار إيجابية عينة ثلاثى القلة الحمراء المصاب بكورونا عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ورامي ربيعة، ليتأجل قرار عودتهم للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر، وخضع ثلاثي الأهلي لمسحة كورونا أمس السبت، للكشف عن حالتهم الطبية، قبل أن تثبت المسحة الأخيرة عدم تعافيهم من كورونا، وإرجاء عودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.