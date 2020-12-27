محمد سالم يواصل الغياب عن المقاولون أمام البنك الأهلى وتجهيز فادى نجاح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمد سالم، مهاجم المقاولون العرب، غيابه عن المقاولون فى مباراة البنك الأهلى المقبلة، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدورى العام، ويعانى سالم من تمزق فى السمانة كان سبباً فى خروجه من قائمة الفريق أمام الإنتاج الحربى والتى خسرها المقاولون بهدف نظيف، وبات لحاق اللاعب بالمباراة المقبلة صعباً فى ظل معاناته من الإصابة.

محمد سالم يمثل ثقلا كبيرا فى هجوم ذئاب الجبل، خاصة أنه يتميز بالسرعة والضغط على المدافعين ما أفقد الفريق أنيابه الهجومية فى المباريات الأخيرة، حيث يعانى من عقم هجومى وينتظر عودة سالم لتدعيم الهجوم مع زملائه، لاسيما أن الفريق خاض ثلاث مباريات فى الدورى الممتاز ولم يحقق أى نتيجة إيجابية حيث سخر أمام الزمالك ودجلة والإنتاج الحربى.

وفى الوقت نفسه يجهز المقاولون العرب فادى نجاح لقيادة دفاع الفريق فى المباراة المقبلة أمام البنك الأهلى بعد تعافيه من إصابة الكاحل التى عانى منها فى الأيام الماضية.

وكان فادى نجاح قد تعرض للإصابة بتمزق وجزع فى أربطة الكاحل، قبل أن يعود للتدريبات الفردية قبل أيام وينضم إلى التدريبات الجماعية بداية من اليوم تمهيداً لضمه إلى قائمة الفريق التى تستعد لمواجهة البنك الأهلى.

وجدد مسئولو المقاولون العرب الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق رغم التعرض للهزيمة الثالثة على التوالى بالدورى العام، عقب الخسارة من الزمالك ووادى دجلة ثم الإنتاج الحربى، حيث استقر ذئاب الجبل فى المركز الأخير بجدول المسابقة بدون نقاط، وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة، أن الغيابات التى ضربت الفريق بسبب كورونا كانت السبب الرئيسى فى تراجع المستوى.

وكان المقاولون قد أعلن عن 9 إصابات بين صفوفه بفيروس كورونا قبل مواجهة النجم الساحلى فى ذهاب دور الـ 32 الأول بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

إدارة المقاولون تقف خلف الفريق للخروج من هذه أزمة النتائج السلبية قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي فى إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 6 يناير المقبل على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير التونسية، خاصة أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.